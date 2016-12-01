اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين تدعو للتضامن العالمي مع الأسرى بسجون الاحتلال

دعت اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين خلال اعتصام بمشاركة عدد كبير من الشخصيات اللبنانية والفلسطينية وممثلي الأحزاب إلى ان يكون يوم التضامن العالمي مع فلسطين يوما عربيا وعالميا للتضامن مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المتحدثون في الاعتصام بخميس الأسرى 112 أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في بيروت اليوم أن الانتهاكات لحرية الإنسان في فلسطين مستمرة من جانب سلطات الاحتلال الصهيوني لافتين إلى أن المعاناة اليومية للأسرى هي تحت نظر العالم لكن “لا حسيب ولا رقيب”.

ودعا المتحدثون المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لإطلاق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي “كي لا تبقى نصوص المواثيق والقوانين الدولية حبرا على ورق”.

وقدم وفد من المعتصمين مذكرة إلى مندوب الصليب الأحمر الدولي دعوه فيها لمتابعة العمل لانقاذ الاسرى من براثن الانتهاكات التي يرتكبها المحتل الصهيوني في سجونه.