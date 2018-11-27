اللهيان: الهجوم الكيميائي الإرهابي على حلب مخطط له من الخارج

أعلن حسين أمير عبد اللهيان، المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، أن اعتداءات التنظيمات الإرهابية على الأحياء السكنية الآمنة في مدينة حلب بالغازات السامة أمر يدعو للأسف.

وقال عبد اللهيان خلال لقائه أمس السفير الروسي لدى طهران لوان جاغاريان: إن الهجوم الكيميائي الإرهابي الجديد على حلب خطط له الراغبون في استمرار الحرب وانعدام الأمن في المنطقة مشيرا إلى أن جهود إيران وروسيا تركز دوما على الحل السياسي في سورية واليمن.

من جانبه أكد السفير الروسي في إيران ضرورة تكاتف الجهود لإنهاء الأزمة في سورية واليمن بأسرع وقت ممكن مبيناً أن الظروف الإنسانية في اليمن ليست مناسبة على الإطلاق.

وأضاف جاغاريان: إن قمة آستانا حققت تطورا ملحوظا ويجب أن تستمر المحادثات لإيجاد حل سياسي مناسب في سورية.

كما أكد الجانبان خلال هذا اللقاء ضرورة توسيع العلاقات البرلمانية بين البلدين.