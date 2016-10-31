اللواء الشعار: سورية ستحقق النصر على الإرهاب وداعميه

أكد اللواء محمد الشعار وزير الداخلية أن استهداف الدولة السورية بشعبها ومقدراتها الذاتية ومنشاتها العامة والخاصة سيفشل بفضل صمود شعبنا وبسالة قواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي والقوى الرديفة وسيتحقق النصر على الإرهاب وداعميه.

وبين اللواء الشعار خلال لقائه اليوم الضباط خريجي دورة القيادات العليا أن الإيمان بالوطن وقوة الإرادة والتأهيل والتدريب هي السبيل لتحقيق النصر في الحرب الظالمة التي فرضت على سورية مشددا على القيام بمهام استثنائية لمكافحة الإرهاب وتامين الاستقرار للمواطنين وتحقيق مرتكزات النظام العام.

واكد اللواء الشعار على تعزيز التأهيل الذاتي والانضباط العسكري وتعزيز هيبة الدولة من خلال الحضور النزيه والقوي لعنصر الشرطة في الشارع وحماية المواطنين وإشعارهم بالطمأنينة والحفاظ عليهم وعلى ممتلكاتهم وتعزيز مناعتهم ليكونوا ظهيرا حقيقيا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي في التصدي للإرهاب.

وأشار وزير الداخلية إلى أن التدريب عملية مستمرة تبدأ ولا تنتهي لتصل إلى المهارة التي تعزز ثقة الفرد بنفسه وبرؤسائه وتجعله جاهزا لتنفيذ المهام التي يكلف بها مؤكدا ضرورة تطوير العملية التدريبية والوسائط المستخدمة في هذه العملية بما يتناسب مع تطورات الجريمة والوسائل المستخدمة في تنفيذها.

ودعا اللواء الشعار الضباط إلى الاهتمام بمرؤوسيهم وتعزيز انتمائهم الوطني وتحصينهم وتامين الإرادة القوية بما يسهم في تنفيذ المهام المنوطة بوزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي بإيمان وعزيمة أقوى مشددا على التمسك بالقوانين وتنفيذها بشكل جاد وأخلاقي دون تعسف بما يصون حقوق المواطنين وكرامتهم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتعميق الإحساس بالمسؤولية وأن تكون المصلحة العامة أساسا للعمل.