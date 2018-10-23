اللواء الشعار يبحث مع ستيلهارت عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية

بحث اللواء محمد الشعار وزير الداخلية اليوم مع دومينيك ستيلهارت مدير قسم العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر والوفد المرافق له عمل المنظمة في سورية والتسهيلات التي تقدمها الوزارة لعمل اللجنة على الأراضي السورية.

وعبر وزير الداخلية عن تقديره للجهود التي تبذلها المنظمة في مجال العمل الإنساني، مؤكدا على التعاون التام مع المنظمات الدولية التي تعنى بالجانب الإنساني.

وبين وزير الداخلية أن الحكومة تعمل على تأمين جميع المستلزمات الواجب توفيرها لمواطنيها الذين تضرروا في الحرب نتيجة الأعمال الإرهابية وتقديم كل ما يمكن لهم، مشيرا إلى أهمية التعاون البناء بين الوزارة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بما يخدم الجانب الإنساني.

من جانبه ستيلهارت شكر الجهود التي تقدمها وزارة الداخلية والتسهيلات التي تقدمها للجنة الدولية للصليب الأحمر لإنجاح مهمتها، مؤكدا على التنسيق العالي المستوى بين الجانبين وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل بالجانب الإنساني وتسير بعملها خطوة بخطوة وهي على استعداد لتقديم كل المساعدة لإدارة السجون سواء الصحية والخدمية وغير ذلك.