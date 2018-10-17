اللواء جعفري: خاطفو حرس الحدود سيواجهون ردا عنيفا وقاصما

أعلن اللواء محمد علي جعفري، القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، أن خاطفي حرس الحدود الإيرانيين في جنوب شرق البلاد سيواجهون ردا عنيفا وقاصما.

وقال جعفري في تصريح للصحفيين اليوم حول عملية اختطاف 14 عنصرا من قوات حرس الحدود جنوب شرق إيران: “لقد سعى الأعداء في كل مرة للسيطرة على أحد الأبراج أو المخافر الحدودية من خلال الاشتباك لكنهم اثر فشلهم في ذلك نفذوا عمليتهم هذه المرة عبر عنصر عميل لهم”.

وأضاف جعفري “إن الخاطفين كانوا على ثقة بأنهم لن يصلوا إلى هدفهم لذلك قاموا بعملية اختطاف هؤلاء الأفراد عبر تخديرهم”.

وأشار جعفري إلى أن بلاده على علم بمخططات أمريكا والكيان الصهيوني و آل سعود لزعزعة الاستقرار في إيران إلا أنها تحبط في ضوء الجهوزية والسيطرة المتوفرة .