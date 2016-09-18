اللواء كوناشينكوف: الجيش السوري فقط من يلتزم بالهدنة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن عدد خروقات الهدنة وإطلاق النار على قوات الجيش السوري من قبل المسلحين يتزايد.

وقال كوناشينكوف: “لم يجر أي اتصال مع أي “معارضة معتدلة” في مسائل وقف إطلاق النار حتى الآن، كل طلباتنا للجانب الأمريكي بتوفير الاتصال بالمعارضة المعتدلة أو التأثير عليها لم تأت بنتائج، على العكس عدد إطلاق النار من المعارضة على قوات الجيش السوري والأحياء السكنية يتزايد”.

وأضاف المتحدث: “بمرور أسبوع على دخول اتفاق وقف الأعمال القتالية حيز التنفيذ، يتضح غياب ليس فقط أي تأثير، بل وأي اتصالات من الجاني الأمريكي “بالمعارضة المعتدلة” الموجودة على الأرض في سورية وليس في العواصم الغربية”.

وقال اللواء: “خلال 6 أيام من نظام وقف إطلاق النار، االجيش السوري فقط، من يتلتزم فعليا بحظر الأعمال القتالية”.