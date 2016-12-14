الليرة إلى الارتفاع والذهب والدولار إلى انخفاض

عزا رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جزماتي انخفاض أسعار الذهب في سورية خلال الأسابيع الماضية من 20 ألف ليرة إلى17000 إلى تحسن قيمة الليرة السورية أمام الدولار وللعرض الكبير من “الذهب الكسر” وخاصة في مدينة حلب بالإضافة إلى انخفاض سعر الأونصة عالميا التي وصل سعرها إلى 1160 دولاراً.

واستقرت أسعار الذهب في سورية مساء أمس عند الـ17000 ليرة سورية لتصل لأدنى مستوياتها في نحو 6 أشهر مع توقع المزيد من الانخفاض في حال استمرت الليرة من تحقيق المزيد من المكاسب أمام الدولار.

أما الليرة الذهبية السورية فقد تراجعت لتسجل سعر140 ألف ليرة سورية في حين سجلت الأونصة الذهبية السورية سعر 611 ألف ليرة سورية مع7000 ليرة أجور الصياغة” أما الليرة الذهبية الانكليزية عيار 22 قيراطاً فقد بلغ سعرها 147 ألف ليرة سورية في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطاً 140 ألف ليرة سورية أما الليرة الرشادية فبلغ سعرها 127 ألف ليرة.