الليغا الإسبانية.. أوساسونا يحقق باكورة انتصاراته

افتتح أوساسونا سجل انتصاراته في الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، على حساب مضيفه إيبار (3-2) في اللقاء الذي أقيم، الاثنين 17 تشرين الأول، في الجولة الثامنة لليغا.

باغت الأرجنتيني غونزالو إسكالانتي، لاعب خط وسط فريق إيبار، الضيوف بهدف سريع سجله في الدقيقة الأولى من انطلاق صافرة البداية. ورد عليه المهاجم سرجيو ليون بهدفين متتاليين في الدقيقتين (29 و32)، وأدرك سيرجي اينريش، مهاجم أصحاب الأرض، التعادل في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

واقتنص لاعب خط الوسط، روبيرتو توريس، هدف الفوز لفريقه أوساسونا في الشوط الثاني عند الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وحقق أوساسونا بذلك انتصاره الأول في الموسم الجديد (2016-2017)، مقابل ثلاثة تعادلات وأربع هزائم، ورفع بالتالي رصيده إلى 6 نقاط، وبقي في المركز التاسع عشر قبل الأخير.