“الليغا”.. سيلتافيغو يجبر الريال على التعادل

في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، قدم سيلتافيغو أداء رجوليا وعادل ضيفه ريال مدريد حامل اللقب في الموسم المنصرم 2-2 اليوم الأحد.

وبالرغم من تقدم الريال 2-1 حتى الدقيقة 81 إلا أن أصحاب الأرض تمكنوا من إدراك التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بثمان دقائق.

سجل للريال الويلزي غاريث بيل الهدفين في (د.36 و38)، بينما أحرز لسيلتافيغو دانيال واس في (د.33) وماكسي غوميزفي في (د.82).

وبهذه النتيجة، فقد ريال مدريد نقطتين ثمينتين ليبتعد أكثر عن برشلونة المتصدر (48 نقطة) فأصبح رصيده 32 نقطة في المركز الرابع، في المقابل بات رصيد سيلتافيغو 22 نقطة في المركز الرابع عشر.