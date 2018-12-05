“الليغ1”.. موناكو يعود بالنقاط من أرض أميان

حقق فريق موناكو، فوزا صعبا من مضيفه أميان بنتيجة 2-0، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الـ 16 من الدوري الفرنسي، والتي شهدت تعادل نيس مع آنجيه من دون أهداف.

ويدين موناكو بالفضل في هذا الفوز للاعبه رادميل فالكاو، الذي سجل هدفي فريقه في (د. 43 و97 من ركلتي جزاء).

وشهدت المباراة، طرد باكاي ديباسي لاعب أميان في (د.90+3).

وهو الفوز الثالث لموناكو هذا الموسم مقابل الخسارة في 9 مباريات والتعادل 4 مرات.

وبهذا الفوز، رفع موناكو رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ 17، بفارق الأهداف أمام أميان صاحب المركز الـ 19.