المؤتمر القضائي الرابع.. الأحمد يدعو القضاة إلى المشاركة في مناقشة مشاريع القوانين

ركز المشاركون في اليوم الثاني من أعمال المؤتمر القضائي الرابع على تطوير عمل المساعدين العدليين والناسخين والمحضرين والخبراء العدليين، وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون.

وفي مداخلة له، دعا وزير العدل الدكتور نجم الأحمد القضاة إلى المشاركة في مناقشة مشاريع القوانين المدرجة على موقع التشاركية وتقديم المقترحات والأفكار البناءة لتطوير عمل المؤسسة القضائية. لافتا إلى أن مشاريع القوانين الجديدة هي قانون العقوبات الجديد وأصول المحاكمات الجزائية وإدارة أموال الأيتام ومشروع القانون المتضمن تعديل أصول المحاكمات الخاص بالقروض والتسهيلات الائتمانية.

بدوره، أوضح المحامي العام في ريف دمشق القاضي عبد المجيد المصري أن الدقة والتوثيق وسرعة الإنجاز وضمانة سلامة الإجراء تعتمد أساسا على عمل المساعد القضائي.

في حين أكد القاضي أحمد الفرواتي أهمية عمل المحضرين والخبراء العدليين ودور الخبرة المحايدة في المساعدة على الوصول إلى الحقيقة وبالتالي تحقيق العدالة.

من جهتها، عرضت المهندسة ربيعة المنجد آليات تطوير العمل الإداري في الوزارة ومنها عمل الناسخين التي تعد جزءا أساسيا من العملية القضائية وأتمتة العمل في دوائر النسخ بالعدليات كافة.

وكانت بدأت أمس أعمال المؤتمر القضائي الرابع الذي أقامته وزارة العدل تحت عنوان “تطوير الإدارات القضائية.. سرعة في التواصل والإنجاز الإداري”.