المؤتمر القضائي الرابع يبدأ أعماله في دار الأسد بدمشق

بدأت اليوم أعمال المؤتمر القضائي الرابع بعنوان “تطوير الإدارات القضائية.. سرعة في التواصل والإنجاز الإداري” الذي تقيمه وزارة العدل في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.

وفي كلمة له خلال الافتتاح أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن جل محاور المؤتمر القضائي الرابع تتعلق بأتمتة العمل القضائي والإداري الذي يجسد أحد مكونات الحكومة الالكترونية ويشكل في وزارة العدل أولوية في العمل وهو “يسير بفاعلية كبيرة” نظرا لفوائده التي يحققها ومنها الترابط الالكتروني بين مختلف الدوائر القضائية والإدارية في الوزارة.

وأوضح وزير العدل ان التطور القضائي شرط لازم لضمان نجاح جميع جوانب الإصلاح مبينا أن هذا التطور “رهن بمدى تحقيق مستوى متقدم من العمل التفاعلي البناء والتعامل مع مختلف المؤسسات ولا سيما نقابة المحامين ويتطلب دراسة ومناقشة للجوانب العملية والمستقبلية التي من شأنها الإسهام في تعزيز ثقة المواطن بمبادئ العدالة والإنصاف والنزاهة والشفافية وتعزيز مفاهيم المشاركة العملية”.

وفي المحور الأول “أتمتة العمل الإداري” قدم معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي الرؤية المستقبلية في ِأتمتة الإدارة المركزية وأتمتة محكمة قضايا الإرهاب فيما قدمت المهندسة منال المصري وميساء جمول شرحاً لموقع الصحيفة الالكترونية القانونية ونوافذه وما يتيحه من دراسات وبحوث قانونية إضافة لعرض آلية التبليغ الالكتروني.

وفي المحور الثاني للمؤتمر أشار ياسر نظامي من مديرية التنمية الإدارية في وزارة العدل إلى مواصفات كل من القيادة والإدارة الناجحة وسماتها لافتاً إلى الفروق بين القيادة والإدارة وأنماط القيادة أما رئيس إدارة التفتيش القضائي القاضي محمد ديب المقطرن فنوه بأهمية تفعيل دور الرقابة على أعمال الإدارة “التفتيش القضائي والكتابي” في تحقيق تطوير العمل الإداري وأساليبه وخاصة في قطاع العدل لجهة النهوض بالعمل وتطويره في إطار الالتزام بالقوانين والحرص على تعزيز استقلال القضاء والسهر على حسن الأداء القضائي وبعث الثقة في نفس القاضي واطمئنانه.