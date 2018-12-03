المالكي: النظام السعودي لم يجلب للعراق سوى الدمار

اعتبر ائتلاف النصر، بزعامة رئيس وزراء العراق السابق حيدر العبادي، أن العراق ليس جزءاً من أي محور دولي، ولن يكون جزءاً من أي محور، فيما أكد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي أن النظام السعودي لم يجلب للعراق سوى الخراب والدمار من خلال دعمه التنظيمات الإرهابية، مبيناً أن بلاده لن تكون في أي وقت جزءاً من أي تحالف يقوده هذا النظام، وقال في بيان: إن العراق لن يكون جزءاً من الحظر الأمريكي غير الأخلاقي المفروض على إيران ولا عضواً في أي تحالف بين واشنطن والرياض ضد طهران، وحذّر من مساع أمريكية لضم العراق ضمن تحالف يقوده النظام السعودي، لأن هذا الأمر يشكل تحدياً لبغداد.

إلى ذلك قالت القيادية في ائتلاف النصر، النائب ندى شاكر جودت: إن حكومة العبادي السابقة، عملت على إبعاد العراق عن أي محور دولي، مضيفة: إن أغلب القوى السياسية في العراق من مختلف المكوّنات ضد دخول العراق في أي محور دولي، أو تحويل أرضه إلى ساحة للصراع الدولي.

ميدانياً، أعلن مركز الإعلام الأمني عن اعتقال خمسة من عناصر “داعش” بمدينة الموصل، وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، أن المعتقلين الخمسة يعملون في ديوان “الحسبة” التابع للتنظيم، وأن أحدهم اعترف بأنه كان مدوناً ضمن الانتحاريين.

وفي محافظة الأنبار، أعلنت مديرية الاستخبارات عن اعتقال أحد الإرهابيين الذين يقومون بعمليات “التفخيخ” وضبط بحوزة المتهم ثلاثة كيلوجرامات من مادة “تي إن تي” شديدة الانفجار، واكتشاف مخازن أسلحة وعبوات ناسفة.

إلى ذلك، شهد العراق خلال شهر تشرين الثاني الماضي العدد الأقل من الضحايا المدنيين لأعمال الإرهاب منذ ست سنوات، بحسب ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في بيان. وبحسب التقرير الذي أعدته بعثة “يونامي”، فقد استشهد 41 مدنياً، وأصيب 73 آخرون جراء أعمال إرهابية، وتشمل مواطنين عاديين، وآخرين صنّفوا كمواطنين خلال الإصابة أو الوفاة، على غرار شرطيين في أعمال غير قتالية، ورجال إطفاء وغيرهم.