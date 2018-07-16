المالكي: الولايات المتحدة تشجع “الاحتلال” على انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني

التقى وزير الخارجية الفلسطيني “رياض المالكي” المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا”.

وبحث “المالكي” مع “بنسودا” تطورات الأوضاع في فلسطين في ظل غياب مساءلة الاحتلال، واستمرار السياسات الأميركية في تشجيعها على انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني. بحسب ما ذكرته وكالة “وفا” الفلسطينية للأنباء.

وشدد “المالكي” في لقائه مع المدعية العامة على قضية “الخان الأحمر”، وما تقوم به الاحتلال من محاولات تدمير ممنهج، وترحيل لهذا التجمع الفلسطيني، في استكمال لسياساتها في التهجير “القسري” للتجمعات البدوية.

وأكد “المالكي” أن فلسطين مستعدة دوما لتقديم كافة المعلومات التي تكشف منظومة الاستعمار الاحتلالي في أرض دولة فلسطين، وما تقوم به من خلق أمر واقع سلبي على الأرض، واستخدامهم للوقت لتغيير الواقع لصالحهم في غياب ردع ومساءلة دولية.

وأضاف “المالكي”:

“الخان الأحمر مثال صارخ على ذلك، في ضم الأراضي وتوسيع المستوطنات غير الشرعية في مقدمة لضم الضفة الغربية بشكل كامل وتهجير وترحيل الشعب الفلسطيني قسريا”.

كما دعا “المالكي” المدعية العامة لفتح التحقيق وإنصاف الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.

وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني سفيرة فلسطين لدى هولندا، وممثلتها لدى المحكمة الجنائية الدولية “روان سليمان”، ومساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير “عمار حجازي”، و رئيس ادارة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة “عمر عوض الله”، والقانونية “ياسمين زعيتر”.