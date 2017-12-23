المالكي: رفض قرار ترامب انتصار لفلسطين

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار الرافض لإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني كان انتصاراً كبيراً لفلسطين وفشلاً ذريعاً للولايات المتحدة.

وأوضح المالكي في تصريح لإذاعة صوت فلسطين اليوم أن مشروع القرار كان موجها ولأول مرة ضد السياسة الأمريكية الداعمة للكيان الإسرائيلي مشيراً إلى أنه ورغم كل التهديدات والضغوط والابتزاز حظي بدعم 128 دولة.

وأوضح المالكي أن 4 من الدول التسع التي عارضت القرار هي دول تملك أمريكا الحق القانوني للتصويت نيابة عنها وبالتالي فإن الولايات المتحدة لم تتمكن سوى من حشد 3 دول لجانبها في التصويت هي توغو وهندوراس وغواتيمالا.

ولفت المالكي إلى أن القيادة الفلسطينية تنوي المضي بمجموعة من الخطوات خلال الأيام والأسابيع المقبلة على صعيد الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية وستتابع ملف الاعتراف بدولة فلسطين تحديدا مع الدول الأوروبية.