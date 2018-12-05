المالكي: يجب محاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه

جدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في محاسبة مسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم بحق الفلسطينيين.

وشدد المالكي خلال كلمة أمام الدورة الـ 17 لمؤتمر الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية المنعقدة في مدينة لاهاي الهولندية على ضرورة بذل الجهود لملاحقة المجرمين الإسرائيليين ومنعهم من الإفلات من العقاب مؤكداً أن “العدالة لن تتحقق دون مساءلة”.

وأشار المالكي إلى أن الحكومة الفلسطينية تتعاون مع مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من خلال توفير المعلومات بشكل منتظم عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية مبيناً أن تأخر اتخاذ قرار بفتح التحقيق في هذا الأمر يؤدي إلى تآكل مصداقية المحكمة.