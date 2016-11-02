المالية تتجاوب مع ملاحظات “المصارف” وتشكل لجنة حول الديون المتعثرة وإعادة جدولة القروض

أصدر وزير المالية الدكتور مأمون حمدان قرارا يتضمن تشكيل لجنة برئاسة القاضي عبد المجيد المصري المحامي العام في ريف دمشق لدراسة ملاحظات المصارف العاملة في سورية لتحقيق متطلبات المرونة في تحصيل الديون المتعثرة.

ووفقا للقرار فإن هذه اللجنة تتولى أيضا وضع اقتراحات حول تعديل القانون رقم 26 لعام 2015 المتعلق بجدولة القروض المتعثرة لدى المصارف العامة.

ويتوجب على اللجنة إنجاز عملها خلال عشرة أيام على الأكثر.

وكان وزير المالية بحث في اجتماع له منذ أيام مع وزير العدل الدكتور نجم الأحمد الآلية اللازمة لاسترداد القروض الممنوحة وتفعيل عمل المحاكم المصرفية ودراسة الأحكام القضائية الصادرة المتعلقة بوقف التنفيذ.