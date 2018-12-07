المانيا تبدد الحلم الاميركي

استبعد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا بدعوى الخلاف مع أوكرانيا.

ونقلت رويترز عن ماس قوله للصحفيين: في هذا الوقت أعتقد أنه سيكون من الخطأ الحديث عن عقوبات جديدة ضد روسيا لأن هناك جهودا تبذل للحد من التوتر مضيفا: إنه من الجانب الألماني لن يكون هناك اقتراح عقوبات جديدة ولا نرى إجماعا في الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة .

وكان المدعي العام الأوكراني يوري لوتسينكو اقترح في وقت سابق تجميد أصول الأعمال الروسية في البلاد وأعد مقترحات لإدخال عقوبات جديدة ضد روسيا حيث سلم رسالة مماثلة إلى الرئيس بيترو بوروشينكو وسكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الكسندر تورتشينوف.

وكانت ثلاث سفن أوكرانية انتهكت المياه الروسية عند مضيق كيرتش في الـ 25 من الشهر الماضي في بحر ازوف وردت البحرية الروسية باحتجاز هذه السفن الثلاث التي كانت تحمل على متنها 24 عسكريا أوكرانيا.