المانيو يبدأ مفاوضاته مع زيزو

كشف موقع “sportbible” فإن النادي الإنجليزي فتح قنوات إتصال مع المدرب السابق لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، لخلافة البرتغالي.

وارتبط اسم الفرنسي في الآونة الأخيرة بشدة في استلام مهمة تدريب النادي الإنجليزي و بخاصة وأنه يتواجد في العاصمة البريطانية رفقة زوجته في هذه الأيام.

من جهتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية عنونت بعددها عن رغبة مواطنها بتدريب نادي في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.

وكانت صحيفة “ميرور” البريطانية قد أعلنت في وقت سابق عن رغبة الفرنسي في قيادة “الشياطين الحمر” وأنه بالفعل أعلن عن الأسماء التي يرغب بضمها لصفوف النادي ومن ضمنهم، توني كروس، تياجو ألكانتارا، جيمس رودريجيز وإدينسون كافاني.

وتجرع النادي الإنجليزي هزيمة قاسية و بثلاثة أهداف لهدف أمام مضيفه وست هام يونايتد، يوم السبت، ضمن إطار مباريات الدوري الإنجليزي للمحترفين.