المايسترو يستبعد مطاردة رقم كونرز

يعتبر النجم السويسري روجر فيدرر ثاني أكثر اللاعبين في التاريخ تتويجًا بالألقاب برصيد 98 لقبًا، بعد اللاعب الأمريكي المعتزل جيمي كونرز في قائمة الأكثر تتويجًا بـ109 ألقاب.

وأشار فيدرر، في تصريحات نقلها موقع “Tennis Magazin” إلى عدم اهتمامه بمطاردة ذلك الرقم، من أجل تحطيمه.

وقال اللاعب السويسري: “إذا كان هدفي تحطيم رقم كونرز القياسي، لشاركت في العديد من البطولات، بل وربما كنت سأنسحب من بطولات الأساتذة وأركز فقط على المشاركة في البطولات فئة 500 نقطة و250 نقطة، ولكنني أختار البطولات بدقة وهذا السبب وراء استمراري في الملاعب لمدة طويلة ومواصلة تحقيق النجاحات”.

وأتم: “إذا لم أكن أختار البطولات التي أشارك فيها بدقة، لم أكن لأحطم العديد من الأرقام القياسية، ولكن كي أكون أمينًا، لا أفكر في تحطيم الأرقام، هي من تأتي وحدها، كما حدث عندما أصبحت أكبر لاعب يعتلي صدارة التصنيف العالمي”.