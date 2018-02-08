المايسترو يقترب من استعادة عرشه

صرح لاعب التنس السويسري روجر فيدرر أنه سيشارك في منافسات بطولة روتردام الهولندية للتنس التي تنطلق الاثنين المقبل.

ويعتمد النجم السويسري على نفسه فقط في هذه البطولة للوصول إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.

ويصل فيدرر إلى المركز الأول في التصنيف العالمي إذا نجح في بلوغ الدور قبل النهائي للبطولة الهولندية، التي ستلعب على الأراضي الصلبة، وذلك في ظل غياب الإسباني رافايل نادال، المصنف الأول، والذي سيعود للمنافسات من بوابة بطولة أكابولكو المكسيكية نهاية الشهر الجاري.

ويتفوق نادال على فيدرر بـ 155 نقطة فقط على قمة التصنيف العالمي، كما يتمتع اللاعب السويسري بميزة إضافية تتمثل في أنه لن يدافع عن أي نقاط في البطولة الهولندية، حيث إنه لم يشارك فيها العام الماضي.

ويحتاج النجم السويسري، 36 عاما، الفائز مؤخرا ببطولة أستراليا المفتوحة، إلى الوصول إلى الدور قبل النهائي فقط ليصعد إلى صدارة التصنيف العالمي، كونه سيحصل على 190 نقطة.