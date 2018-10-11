المايسترو يقترب من كسر رقم قياسي لرفا في الماسترز

بدأ الأسطورة السويسري روجرر فيدرر المصنف الثاني عالمياً، مشواره بقوة ببطولة شنغهاي الصينية لتنس الأساتذة، بالإطاحة بمنافسه الروسي دانييل ميدفيديف.

ولحق نجم المضرب السويسري بركب المتأهلين إلى الدور الثالث ببطولة شنغهاي للماسترز، بعد فوزه على حساب الروسي ميدفيديف اليوم الأربعاء.

فيدرر نجح في تخطي عقبة اللاعب الروسي المتوح مؤخراً بلقب بطولة طوكيو المفتوحة للتنس بمجموعتين مقابل واحدة بنتيجة 6 – 4 و 4 – 6 و 6 – 4.

وينتظر روجرر فيدرر مواجهة قوية في الدور الثالث بالبطولة الصينية، حيث سيلتقي مع نظيره اللاعب الإسباني روبرتو باوتيستا، الذي تأهل هو الأخر لهذا الدور على حساب الأمريكي ماينزي ماكدونالد بالفوز عليه بمجموعتين مقابل واحدة.

وبفوزه على ميدفيديف، حقق فيدرر رقماً قياسياً، يضاف لسلسلة الأرقام القياسية التي حققها خلال مسيرته الكبيرة، حيث حقق الفوز رقم 360 في مجموع مشاركاته ببطولات الماسترز.

فيدرر يحتل المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأكثر انتصاراً ببطولات الماسترز، خلف منافسه التقليدي وغريمه الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول عالمياً والذي يتصدر القائمة برصيد 362 فوز.

المايسترو السويسري سيحتاج للوصول للمباراة النهائية في بطولة شنغهاي من أجل الإنفراد بالرقم القياسي والتفوق على الماتادور الإسباني.