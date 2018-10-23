المايسترو يكشف معاناته لأشهر من إصابة في اليد

كشف السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثا عالميا، أنه عانى لنحو ثلاثة أشهر من إصابة في اليد، مؤكدا أنه تخطى آثارها حاليا مع استعداده للمشاركة في دورة مسقط رأسه بازل التي تنطلق الاثنين.

وقال حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولات الغراند سلام مع 20 لقبا، لصحيفة “زونتاغ تسايتونغ” الألمانية “تعرضت لإصابة في يدي أثناء التمارين في بداية موسم الدورات العشبية (…) تسبب الأمر بمضاعفات أكثر مما كنت أتوقع. لازمني الألم لنحو ثلاثة أشهر”.

وأضاف “هذا ليس عذرا”، مشيرا الى أنه كان أحيانا “أشعر بالألم في الدقائق العشر الأولى من عملية الإحماء للمباراة. لكن الآن يمكنني تنفيذ الضربات الأمامية من دون التفكير بذلك”.

ويستعد فيدرر البالغ من العمر 37 عاما، للسعي للدفاع عن لقبه في بازل، وإحرازه للمرة التاسعة في مسيرته والرابعة في آخر خمسة أعوام، ويخوض الثلاثاء مباراته الأولى ضد الصربي فيليب كرايينوفيتش.