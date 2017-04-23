المباشرة بتأهيل شبكة الصرف الصحي بمدينة حلب مع قلة اليد العاملة والآليات والتمويل

قال مدير الشركة العامة للصرف الصحي بمحافظة حلب المهندس يوسف كردية اليوم أنه تمت المباشرة بعملية تأهيل الشبكة المخربة نتيجة الاعتداءات الإرهابية في مستديرة السبع بحرات وطلعة السجن وباب انطاكية وطلعة خان الوزير أمام الجامع الأموي بالمدينة. موضحا أن كلفة استبدال الشبكة تبلغ نحو 354 مليون ليرة وان الشركة العامة للمشاريع المائية هي التي تنفذها بعقد زمني مدته120 يوما متوقعا انتهاء الأعمال خلال شهرين.

وأوضح أن الشركة وضعت عدة مشاريع ضمن أولوياتها لإنجاز شبكة الصرف الصحي بقيمة 147 مليون ليرة منها استبدال خط الصرف الصحي بمنطقة الدباغات بكلفة 60 مليون ليرة وخط الراموسة أمام البريد بكلفة 34 مليون ليرة وخط نزلة الإذاعة بكلفة 26 مليون وإصلاح التخريب في شبكة النفق الغربي بكلفة 16 مليون ليرة إضافة إلى إصلاحات بالقاطرجي وجسر السنديانة وأعمال إعادة تأهيل الريكارات والمطريات المخربة.

وأشار كردية إلى أعمال الصيانة والتأهيل التي تنفذها الشركة بعد عملية ترحيل الأنقاض من قبل مجلس مدينة حلب في الأحياء التي تم إعادة الأمن والاستقرار إليها لافتا إلى وجود أضرار تظهر تباعا بعد أعمال الكنس والترحيل وان ما يعيق انجاز الأعمال بسرعة هو قلة اليد العاملة والآليات الثقيلة وضعف التمويل.

وأوضح أن محطة المعالجة بالشيخ سعيد مخربة بالكامل ويتم دراسة تنفيذ محطة محدثة عن طريق الحمأة المنشطة. مشيرا إلى وجود عدة مشاريع تنوي الشركة تنفيذها