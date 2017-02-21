المبعوث الصيني الخاص إلى سورية يؤكد ضرورة مكافحة الإرهاب في سورية

أكد السفير شيه شياو يان المبعوث الصيني الخاص إلى سورية أن مكافحة الإرهاب تشكل جزءا مهما من حل الأزمة في سورية لافتا إلى أن تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية رهن بالقضاء على الإرهابيين.

وقال شياو يان خلال لقائه في طهران مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابري أنصاري اليوم .. إن “بكين ترغب في إجراء مشاورات قريبة ومستدامة مع إيران بشأن الأزمة في سورية” داعيا إلى اتخاذ خطوات مناسبة لمواصلة اتفاق وقف الأعمال القتالية.

وأعرب شياو يان عن رغبة بلاده بتبادل وجهات النظر بصورة وثيقة ومستمرة مع طهران حول الأزمة في سورية واصفا الجهود خلال اجتماعي أستانا بالإيجابية.

من جانبه أكد جابري أنصاري أن الجهود في آستانا تهدف للإسراع في التوصل لحل سياسي للأزمة في سورية عبر تثبيت اتفاق قف الأعمال القتالية والتحرك نحو المصالحة الوطنية.