المبنى الجديد لمديرية تربية حماة في الخدمة العام المقبل

تجاوزت نسبة إنجاز مشروع مبنى مديرية تربية حماة الجديد 80 بالمئة بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء والإكساء ومن المتوقع تسليمه خلال العام المقبل.

وذكرت المهندسة ميادة البني معاون رئيس دائرة الأبنية في الخدمات الفنية الجهة المشرفة على المشروع أن أسباب تأخير تنفيذ المشروع تعود لتعديل دراسته بما يتوافق مع الواقع الراهن لجهة نفقات التدفئة المركزية والتكييف لتشمل كامل الطوابق بعد أن كانت محصورة في طابق القبو وتم اعتماد دراسة جديدة وإعداد كشف تقديري تم لحظه ضمن ملحق العقد الذي تم توقيعه مجددا بقيمة 199 مليون ليرة سورية.

وأشارت البني إلى أن أعمال المشروع الذي تنفذه مؤسسة الإسكان العسكري الفرع 104 توقفت أو سارت بشكل بطيء جراء الظروف التي مرت بها البلاد غير أن المشروع أقلع مجددا في الآونة الأخيرة وتم الانتهاء من إكساء الواجهات الخارجية بالحجر الحموي وإنجاز أعمال الطينة الداخلية لكامل المبنى مع تركيب المنجور الخشبي والالمنيوم للنوافذ والإدراج وتلبيس الأدراج الداخلية بالرخام، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال التمديدات الصحية والكهربائية والطلاء.

وعن الأعمال المتبقية لإنجاز هذا المشروع كشفت المهندسة البني أن الأعمال الكهربائية والميكانيكية لم يجر تنفيذ أي عمل باستثناء التأسيس لها في الجدران والأسقف وإنجاز الخزانات في القبو علاوة على الحاجة إلى مولدتين كهربائيتين و3 مصاعد و منظومة الإنذار عن الحريق ومقسم هاتفي و 40 جهاز تكييف باستطاعات متعددة والتي تقدر كلفتها بنحو 400 مليون ليرة سورية.

يذكر أن مشروع المبنى الجديد لمديرية تربية حماة الذي يقع في حي النصر يتألف من 6 طوابق بمساحة إجمالية قدرها 1900 متر مربع.