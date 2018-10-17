المجالس المحلية المنتخبة تؤدي اليمين القانونية

أدى رؤساء المجالس المحلية اليوم بعد أن تم انتخابهم اليمين القانونية مع نواب رؤساء المجالس وأمناء السر والمراقبين.

وخلال اجتماع عقد في وزارة الإدارة المحلية والبيئة تم توزيع الأعمال على أعضاء المكاتب التي ستباشر أعمالها بعد تصديق قرارات توزيع المهام من قبل وزير الإدارة المحلية على المنتخبين في المحافظات ومدن مراكز المدن والبلدات والبلديات.

يشار إلى أن عدد أعضاء المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات يجب ألا يقل عن 8 أعضاء ولا يزيد على 10 أعضاء بما فيهم نائب رئيس المكتب التنفيذي بينما يبلغ عدد أعضاء المكتب التنفيذي لمدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة 8 أعضاء بما فيهم نائب الرئيس بينما يبلغ عدد أعضاء المكاتب التنفيذية التي يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة 6 أعضاء مع نائب الرئيس ويبلغ أعضاء المكاتب التنفيذية في البلدات والبلديات 4 أعضاء بما فيهم نائب الرئيس.

ويوجد في سورية 14 مجلس محافظة و 11 مجلس مدينة مركز محافظة و 145 مجلس مدينة و 520 مجلس بلدة و 754 مجلس بلدية علما أن حجم تمثيل العمال والفلاحين في مجالس الإدارة المحلية لا يقل عن خمسين بالمئة.