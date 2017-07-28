المجد يتعاقد مع هشام شربيني لتدريب فريق الرجال

كلفت إدارة نادي المجد هشام شربيني لتدريب فريق الرجال بكرة القدم خلفا لفراس معسعس الذي تم تكليفه مؤخرا مساعدا لمدرب منتخب الشباب.

وقال رئيس النادي فايز خراط إن اللجنة الكروية في النادي “اجتمعت منذ يومين لبحث خيارات من سيقود دفة التدريب خلفا لمعسعس الذي لا يستطيع الجمع بين المنتخب والنادي ووقع الاختيار على المدرب هشام شربيني”.

وأضاف كنا نأمل أن يواصل معسعس حتى نهاية الموسم ولكن اتحاد الكرة “رفض كونه كلف بمهمة جديدة” لافتا إلى أن شربيني من المدربين الجيدين والمميزين وقاد الفريق في مباراة الأمس مع فريق الشرطة وفزنا فيها بأربعة أهداف لهدف.

يشار إلى أن شربيني درب فريق رجال المجد والفئات العمرية وعمل بعدة أندية حيث حقق مع فريق تشرين نتائج لافتة وقوية في الدوري التصنيفي كما تولى تدريب فريق جبلة.