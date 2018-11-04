المجلس الأعلى الإسلامي العراقي يدين العقوبات الأمريكية ضد إيران

أدان المجلس الأعلى الإسلامي العراقي اليوم العقوبات الأمريكية على إيران مؤكداً أن هدفها إنهاك شعوب المنطقة لتسهل السيطرة عليها وعلى مواردها.

وقال باقر جبر الزبيدي عضو الأمانة العامة للمجلس في بيان تسلمت سانا نسخة منه: “نستنكر وندين العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشعب الإيراني والتي اتخذتها الإدارة الأمريكية بقرار فردي رغم الاعتراض الدولي عليها ” مضيفاً: إن “السياسة الأمريكية في تجويع الشعوب لم يكن هدفها في يوم ما تحقيق العدالة كما تزعم واشنطن وإنما إنهاك شعوب المنطقة ليسهل إسقاطها والسيطرة عليها وعلى مواردها”.

وشدد الزبيدي على أن “إيران الدولة الكبرى في المنطقة قادرة على مواجهة سياسة الحصار والتجويع وأن الشعب الإيراني يملك من الوعي والثبات ما يجعله قادراً على الصمود في وجه الظلم كما تمتلك القيادة الإيرانية الحكمة والحنكة والقدرة على الوقوف في وجه المخطط الذي تنوي إدارة ترامب تنفيذه في المنطقة”.

ولفت إلى أن “الشعب العراقي بدوره عانى لسنوات طويلة من مثل هذه العقوبات وأثبت التاريخ أن العقوبات الاقتصادية لم تحقق أهدافها يوماً وأن ضحيتها الكبرى كانت دوماً الشعوب”.