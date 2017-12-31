المجموعات الإرهابية المسلحة تعتدي بالقذائف على أحياء سكنية في درعا

جددت المجموعات المسلحة خرقها لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية باستهدافها منازل المواطنين في مدينة درعا بالقذائف.

وأفادت مراسلة سانا في درعا بأن المجموعات المسلحة أطلقت عددا من القذائف الصاروخية والهاون على أحياء السحاري والسل والكاشف بمدينة درعا ما أسفر عن أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

واستهدفت المجموعات المسلحة أمس الأول بقذيفة صاروخية حي شمال الخط بمدينة درعا ما أسفر عن اضرار مادية وفي الـ 18 من الشهر الجاري أصيب 7 أشخاص بينهم 4 اطفال بجروح نتيجة قصف المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية الصالة الرياضية أثناء اقامة مباراة ودية بكرة اليد في حي الكاشف.

وتم في منتصف تموز الماضي التوصل الى اتفاق لإقامة منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية ومنذ ذلك الحين خرقت المجموعات المسلحة الاتفاق أكثر من مرة ما أدى إلى ارتقاء شهداء ووقوع جرحى.