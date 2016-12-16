المجموعات الإرهابية تخرق اتفاق إخلاء الأحياء الشرقية لمدينة حلب

خرقت المجموعات الارهابية الاتفاق الرامي إلى إخلاء أحياء صلاح الدين والانصاري والمشهد والزبدية في الجهة الشرقية من مدينة حلب من السلاح والمسلحين.

وذكر موفد سانا إلى حلب أن المجموعات الإرهابية خرقت الاتفاق عبر قيامها بتهريب أسلحة ثقيلة ومختطفين بواسطة الحافلات والسيارات التي تنقل الإرهابيين وعائلاتهم باتحاه الريف الجنوبي الغربي لمدينة حلب.

وأضاف الموفد أن المجموعات الإرهابية قامت بإطلاق رصاص القنص والقذائف على الحافلات وسيارات الاسعاف المتوقفة عند معبر الراموسة ما اضطر الهلال الأحمر العربي السوري والمنظمة الدولية للصليب الأحمر الجهتين المشرفتين على تنفيذ الاتفاق إلى سحب جميع الحافلات والسيارات من المعبر.