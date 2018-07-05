المجموعات الإرهابية في الجمرك القديم ومخيم النازحين وبلدة النعيمة تعتدي بالقذائف على الأحياء السكنية في مدينة درعا

المجموعات الإرهابية في الجمرك القديم ومخيم النازحين وبلدة النعيمة تعتدي بالقذائف على الأحياء السكنية في مدينة درعا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات

مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب