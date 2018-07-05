عاجل1 المجموعات الإرهابية في الجمرك القديم ومخيم النازحين وبلدة النعيمة تعتدي بالقذائف على الأحياء السكنية في مدينة درعا 2018/07/05 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet المجموعات الإرهابية في الجمرك القديم ومخيم النازحين وبلدة النعيمة تعتدي بالقذائف على الأحياء السكنية في مدينة درعا اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. لا تعليقات