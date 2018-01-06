المجموعات الإرهابية في ريف دمشق تستهدف ضاحية الأسد بالقذائف الصاروخية

استهدفت المجموعات الإرهابية في غوطة دمشق الشرقية ضاحية الأسد السكنية بالقذائف الصاروخية.

وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق أن “المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية أطلقت بعد ظهر اليوم4 قذائف صاروخية على منطقة ضاحية الأسد السكنية سقطت في الجزيرة” بي” ما تسبب بوقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم”.

ويوم أمس الأول، استشهدت امرأة وفتاة وأصيب 24 مدنيا بجروح جراء استهداف المجموعات الإرهابية بالقذائف حي العمارة السكني بمدينة دمشق وضاحية الأسد.

وردا على الاعتداءات وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف الإرهابيين.