المجموعات الارهابية تحرم اطفال ادلب والرقة من التحصين ضد الشلل

قال وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن المجموعات الإرهابية المسلحة منعت فرق الكادر الطبي من ايصال اللقاحات إلى محافظتي إدلب والرقة إمعاناً منهم في حرمان المواطنين ولا سيما الأطفال في الحصول على حقهم في الصحة”.مشيرا أن حملة التلقيح الوطنية ضد مرض شلل الأطفال التي نفذتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف بين 16 و20 تشرين الأول الماضي وصلت إلى 2324720 طفلا دون الخامسة من العمر.

وأشار الوزير يازجي إلى أن الإستراتيجية الصارمة التي اعتمدتها الوزارة للتصدي لشلل الأطفال مكنت من “وقف انتشار هذا الوباء حتى الآن حيث لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بهذا المرض منذ كانون الثاني من العام 2014. مؤكدا بأن اللقاح المستخدم في سورية فعال وآمن ومجاني” يمنح عبر كادر طبي مؤهل يوصل اللقاحات إلى كل طفل وفق شروط صارمة لنقل وحفظ اللقاحات وأن الوزارة مستمرة في بذل جهدها لتوفير أفضل الظروف لتحصين الأطفال ضد أمراض الطفولة المشمولة ببرنامج التلقيح الوطني للعودة به إلى موقع الصدارة مجدداً في إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية كما كان قبل الأزمة التي تمر بها البلاد.

تجدر الاشارة إلى أن الحملة كانت تهدف للوصول إلى نحو 8ر2 مليون طفل دون الخامسة حيث وزعت وزارة الصحة 3 ملايين جرعة لقاح واستنفرت 4486 عاملا صحيا في المراكز الصحية و1560 متطوعا ذوي مهارة وخبرة فنية و3891 فريقا جوالا و864 سيارة لصالح الحملة.

يذكر أن حملة التلقيح هي الحملة العشرون ضمن سلسلة نفذتها وزارة الصحة منذ عام 2013 بعد ظهور حالات شلل أطفال في سورية حينئذ عقب إعلانها خالية منه منذ عام 1995.