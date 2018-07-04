المجموعات المسلحة المنتشرة في بصرى الشام تواصل تسليم أسلحتها الثقيلة للجيش وذلك في سياق عملية المصالحة الجارية بالمدينة

المجموعات المسلحة المنتشرة في بصرى الشام تواصل تسليم أسلحتها الثقيلة للجيش وذلك في سياق عملية المصالحة الجارية بالمدينة

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