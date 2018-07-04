عاجلعاجل1 المجموعات المسلحة المنتشرة في بصرى الشام تواصل تسليم أسلحتها الثقيلة للجيش وذلك في سياق عملية المصالحة الجارية بالمدينة 2018/07/04 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet المجموعات المسلحة المنتشرة في بصرى الشام تواصل تسليم أسلحتها الثقيلة للجيش وذلك في سياق عملية المصالحة الجارية بالمدينة اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. لا تعليقات