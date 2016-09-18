المجموعات المسلحة تخرق نظام التهدئة 16 مرة بدمشق وحماة وحمص واللاذقية ودرعا

أكد مصدر عسكري أن المجموعات المسلحة خرقت نظام التهدئة 16 مرة خلال الساعات الـ 16 الماضية من خلال استهدافها مناطق سكنية وعددا من النقاط العسكرية في دمشق وحماة وحمص واللاذقية ودرعا.

وقال المصدر في تصريح لـ سانا، إن “اثنين من هذه الخروقات حصلا في شارع الشماسية وحي العباسيين بدمشق واثنين آخرين في ظهرة الفطس وغرب قرية معان بريف حماة”.

وفي حمص وبحسب المصدر “خرقت المجموعات المسلحة نظام التهدئة 3 مرات في قرى أكراد الداسنية والمختارية والمشرفة ومرتين في تسنيم و 3 مرات في حي الزهراء بالمدينة”.

وأشار المصدر إلى أنه تم “رصد خرقين لنظام التهدئة في شير الضبعة وآخر في رويسة رشو بريف اللاذقية الشمالي إضافة إلى خرق واحد في منطقة الكتيبة المهجورة الواقعة جنوب شرق ابطع في درعا”.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة يوم الاثنين الواقع في12-9-2016 عن بدء تطبيق نظام تهدئة لمدة 7 أيام مع الاحتفاظ بحق الرد الحاسم باستخدام جميع الوسائط النارية على أي خرق من جانب المجموعات المسلحة.

ووصل عدد انتهاكات المجموعات المسلحة لنظام التهدئة منذ بدء تطبيقه في 12 الشهر الجاري إلى 199 مرة في سورية.