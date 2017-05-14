المجموعات المسلحة تستهدف ريف حمص الشمالي بقذائف “هاون”

أصيبت امرأة بجروح ووقعت أضرار مادية جراء استهداف المجموعات المسلحة برصاص القنص والقذائف قريتي جبورين والأشرفية بريف حمص الشمالي في خرق جديد للمذكرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر في سورية.

,وصرح مصدر في حمص أن المجموعات المسلحة في قرية الغنطو بالريف الشمالي أطلقت مساء أمس الرصاص باتجاه منازل المواطنين في قرية جبورين ما تسبب بإصابة إمراة بجروح في الرأس.

وأشار المصدر إلى أن المجموعات المسلحة المنتشرة في بلدة تلبيسة قصفت بأكثر من 10 قذائف هاون الاحياء السكنية في قرية الاشرفية ما أسفر عن حدوث أضرار مادية ببعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة دون وقوع إصابات بين المواطنين.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش العربي السوري العاملة في حمص ردت على مصادر إطلاق القذائف والرصاص وحققت إصابات مباشرة.