خرقت المجموعات المسلحة في ريف حماة نظام التهدئة عبر استهدافها بـ 10 قذائف صاروخية قريتي مريود والمبطن في ريف حماة الشمالي.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حماة في تصريح لمراسل سانا بأن “المجموعات المسلحة استهدفت بقذيفة صاروخية قرية مريود وأطلقت 9 قذائف صاروخية على قرية المبطن” شمال مدينة حماة.

ولفت المصدر إلى أن “الاعتداءات أدت إلى أضرار مادية في الممتلكات الخاصة والعامة للأهالي”.

وخرقت المجموعات المسلحة أمس نظام التهدئة 44 مرة منها 6 خروقات في حماة حيث استهدفت القذائف والرشاشات محطة الزارة لتوليد الكهرباء والمطاحن ومزارع بلدة قمحانة والسفح الغربي لجبل زين العابدين وجنوب غرب معردس في ريف حماة.

وبدأ تطبيق نظام التهدئة مساء الاثنين الماضي لمدة 7 أيام مع احتفاظ وحدات الجيش والقوات المسلحة بحق الرد الحاسم باستخدام جميع الوسائط النارية على أي خرق من جانب المجموعات المسلحة.