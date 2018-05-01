المحاصيل الحقلية والأمن الغذائي الوطني..

حلب- البعث

تحت عنوان (دور تحسين المحاصيل الحقلية في تعزيز الأمن الغذائي) أقام قسم المحاصيل في كلية الهندسة الزراعية بجامعة حلب ندوة علمية بالتعاون مع ممثلي الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ومؤسسة إكثار البذار وإيكاردا وشركة السفير الزراعية وغرفة زراعة حلب ونقابة المهندسين الزراعيين.

وأكد رئيس جامعة حلب الدكتور مصطفى أفيوني أهمية الندوات العلمية التي تسهم في تفعيل الجانب البحثي وتطوير آليات العمل، مبيناً ضرورة الإضاءة على الجانب الزراعي والإنتاجي ومناقشة وتبادل الأفكار لإزالة العقبات التي تعترض القطاع الزراعي، داعياً إلى تعزيز التشاركية والعلاقة بين جامعة حلب والقطاعين العام والخاص للمساهمة في بناء وإعمار الوطن. وأشار عميد كلية الهندسة الزراعية الدكتور صبحي أن الندوة تهدف إلى إبراز أهمية المحاصيل الحقلية كداعم لعملية الإنتاج الزراعي والاقتصاد الوطني عموماً وتعزيز الأمن الغذائي. وقدم د. عبد المحسن السيد ممثل مؤسسة إكثار البذار شرحاً كاملاً عن واقع زراعة المحاصيل الحقلية. في وقت ركزت محاور الندوة التي استمرت ليومين وحضرها أمين فرع جامعة حلب للحزب الدكتور نايف السلتي حول المحاصيل الحقلية الاقتصادية وعلاقتها بالأمن الغذائي الوطني، والتقنيات المستخدمة في تحسين المحاصيل الحقلية والاستراتيجيات والنظم الزراعية المستخدمة في رفع كفاءة المحاصيل الحقلية، وعلى هامش الندوة قام المشاركون بجولة ميدانية لأحد الحقول الزراعية، وإلى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية للاطلاع على واقع العمل.