المحافظات السورية تحتفل بميلاد السيد المسيح

وسط جموع المؤمنين الذين ابتهلوا إلى الله أن يعم السلام في سورية احتفلت الطوائف المسيحية بحمص بعيد الميلاد المجيد بإقامة الصلوات والقداديس, وقدم محافظ حمص طلال البرازي ومصلح الصالح أمين فرع حمص لحزب البعث واللواء خالد هلال قائد شرطة المحافظة التهاني والتبريكات خلال زيارتهم لكنائس الروح القدس في مطرانية السريان الكاثوليك والأربعين وام الزنار وكاتدرائية سيدة السلام في أحياء حمص القديمة وكنيستي مار الياس للروم الكاثوليك وللموارنة في بلدة ربلة بمنطقة القصير.

وقال البرازي: مع كل ميلاد جديد يثبت السوريون إرادتهم وإصرارهم على مواصلة الحياة الطبيعية متلاحمين ومتحدين في كل الظروف القاسية التي مرت على سورية .

بدوره اعتبر الصالح أن مشاركة إخوتنا المسيحيين في العيد دليل على الوحدة الوطنية الراسخة للسوريين.

وأشار المطران جاوجيوس ابو زخم مطران حمص وتوابعها للروم الارثوذكس إلى أن الانسان السوري أصيل ومتجذر بأرضه وسورية كانت وستبقى عصية على كل المؤامرات.

ولفت المطران مار سلوانس بطرس النعمة مطران حمص وحماة وتوابعها للسريان الارثوذكس إلى أنه بعد نحو سبع سنوات من الأزمة في سورية عادت أقوى بفضل تضحيات شهدائنا وصمود شعبنا وقدم الاب ميشيل نعمان التحية والاجلال للشهداء والجرحى ولكل من فقد عزيزا في هذه الحرب داعيا الله أن يزيل الغمة عن سورية وتعود لفرحها وسلامها.

وفي حماة زار المحافظ الدكتور محمد الحزوري وأمين فرع حماة لحزب البعث المهندس محمد أشرف باشوري مطرانية حماة للروم الأرثوذوكس وكنيسة السريان الأرثوذكس وكنيسة السريان الكاثوليك وكنيسة الطائفة الإنجيلية المشيخية في محردة وكنيسة الروم الكاثوليك في بلدة كفربهم وقدما التهاني والمباركات بهذه المناسبة.

وأشار باشوري إلى رمزية وقيم الميلاد المجيد في تجسيد المحبة والإخاء والفرح وزرع البهجة في النفوس وخاصة أنها تترافق بالنصر القريب على الإرهابيين.

وبين الحزوري أن الاحتفال بعيد الميلاد في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب السوري تؤكد على أصالته وتمسكه بعاداته وتقاليده.

وتضرع الميتروبوليت نقولا بعلبكي مطران حماة لطائفة الروم الارثوذكس في عظة العيد إلى الله تعالى من أجل حلول الأمن والأمان في بلدنا الحبيب سورية.

كما قال الأب اسكندر الترك راعي كنيسة السريان الكاثوليك إن ما يميز سورية عن غيرها من البلاد أنها دائما تولد من جديد ولا تعرف للموت معنى فالأزمة التي مرت عليها زادتها قوة بفضل تضحيات الجيش العربي السوري ودماء الشهداء التي روت تراب الوطن.

وأكد الأب نبيل نادر راعي كنيسة الروم الكاثوليك في بلدة كفربهم أن سورية ستظل بلد المحبة.. والاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح يجمع أبناءها كلهم.

وأشار مدير أوقاف حماة الدكتور نجم العلي إلى حميمية العلاقات التي تجمع أبناء الوطن في الأعياد.

شارك في تقديم التهاني عدد من أعضاء قيادة فرع حماة لحزب البعث والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وعدد من علماء الدين الإسلامي.

وفي كنيسة القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس بمدينة السويداء أقيمت صلاة وقداس إلهي بهذه المناسبة ترأسه المطران “سابا اسبر” مطران بصرى وحوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس الذي ابتهل إلى الله أن يعم السلام والمحبة بين الناس رافعا الصلوات من أجل عودة الأمن والأمان لربوع الوطن مجددا الدعاء بالنصر لأبطال الجيش العربي السوري الذين يضحون بأنفسهم من أجل أن يبقى السوريون مكرمين آمنين في أرضهم وبيوتهم.

وفي كنيسة يسوع الملك للآباء الكبوشيين أقيم قداس إلهي دعا خلاله الاب “فادي زيادة” راعي الكنيسة إلى تكريس قيم المحبة والتسامح والتآلف والتواضع بين الناس متمنيا تحقيق النصر والأمن والسلام لسورية.

وفي كنيسة الراعي الصالح أكد القس “سميح الصدي” راعي كنيسة الاتحاد المسيحي الانجيلية في السويداء ودرعا أهمية تمثل وتجسيد قيم رسول المحبة والسلام رافعا الصلوات من أجل أن يعم السلام والفرح ربوع الوطن.

من جهته محافظ السويداء “عامر ابراهيم العشي” الذي حضر القداس والصلاة في كنيسة القديس جاورجيوس أكد في تصريح لمراسل سانا أن ميلاد السيد المسيح هو ميلاد جديد لسورية قوية منتصرة على الإرهاب وحاملة رسالة المحبة والسلام للعالم وذلك بفضل صمود شعبها وبطولات جيشها وحكمة وشجاعة قائدها ودماء شهدائها الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية أرض الوطن.

احتفلت الطوائف المسيحية في محافظة الحسكة بعيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام من خلال إقامة الصلوات والقداديس في الكنائس متضرعين إلى الله أن يعم الأمن والسلام والاستقرار ربوع سورية.

وتمنى مطران الجزيرة والفرات للسريان الارثوذكس “مار موريس عمسيح” أن يكون ميلاد السيد المسيح ميلاد سلام عام لسورية والعالم أجمع مؤكدا أن “العام الجديد سيكون عام نصر يحل على كامل ربوع سورية بفضل تضحيات أبطال الجيش العربي السوري وحكمة القيادة”.

وأشار راعي كاتدرائية مار جرجس للسريان الارثوذكس الاب “كبرئيل خاجو” إلى أن السوريين يحيون عيد الميلاد وسورية تشهد تحقيق النصر الذي يسطره أبطال الجيش العربي السوري متمنيا بهذه المناسبة أن “تخرج سورية منتصرة على الإرهاب التكفيري الذي عاث دمارا وفسادا في ربوعها”.

وعمت مدن محافظة الحسكة العديد من المظاهر الاحتفالية والتي تمثلت بإضاءة أشجار الميلاد وتزيين الشرفات وواجهات المنازل في رسالة لاستمرار الحياة.