المحروقات والواقع الزراعي على طاولة النقاش في محافظة درعا

ناقش محافظ درعا محمد خالد الهنوس مع أعضاء لجنة المحروقات الفرعية بالمحافظة سبل تشجيع الفلاحين على الزراعة في كافة المناطق بالمحافظة مؤكداً على تأمين احتياجاتهم من مادة المازوت لزوم الزراعة بما يضمن تنفيذ الخطة الزراعية بالشكل الأمثل.جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري للمحروقات حيث تم خلاله التعرف على التقرير السنوي لتوزيع المحروقات خلال العام الماضي 2017م حيث بلغت كمية المازوت الموزعة في المحافظة 33.000.000 ليتر وتم توزيع 10.560.000 ليتر مازوت لزوم التدفئة فيما تم توزيع 18.000.000 ليتر بنزين وتم توزيع 1.000.000 مليون أسطوانة غاز.

كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى وصول موافقات بمنح ذوي الشهداء العسكريين في كافة المناطق بالمحافظة مخصصاتهم من مازوت التدفئة وفق قوائم اسمية موجودة في مكتب الشهداء بالمجمع الحكومي.

و تم عرض مقترح بزيادة مخصصات قرية خبب من أسطوانات الغاز كون الكمية لا تكفي استهلاك الأهالي.و بما يخص الصناعة تمت الإشارة إلى أنه بلغ عدد المنشآت الصناعية في المحافظة (80) منشأة في المناطق الآمنة و (30) منشأة في المناطق الساخنة .

البعث ميديا || درعا – دعاء الرفاعي