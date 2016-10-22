المحكمة التركية تستدعي مراد علمدار بتهمة التخطيط للإنقلاب

استدعت المحكمة العدلية في اسطنبول نجاتي شاشماز، المعروف بمراد علمدار، للإدلاء بشهادته على خلفية التحقيقات التي تبعت الاشتباه بعلاقته وتورُّطه في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.

وبحسب صحيفة “ديلي صباح” التركية فقد أقرَّ نجاتي شاشماز بإدلائه بإفادة ضمن التحقيقات بالقضية، رافضاً الحديث للصحفيين حول مزيد من التفاصيل.

الاشتباه، جاء على خلفية تقديم القائمين على مسلسل “وادي الذئاب” بطلب الترخيص لاسم فيلم جديد بعنوان “وادي الذئاب: الانقلاب”، وحفظه كعلامة تجارية، وذلك قبل شهرين من وقوع المحاولة الانقلابية الفاشلة، مما أثار شبهات حول علم القائمين عليه بقرب وقوع المحاولة أم أنها كانت مجرد صدفة؟

وكان علي جاويش أوغلو قد تقدم باسم الشركة المنتجة للمسلسل “بانا فيلم”، بطلب إلى مؤسسة البراءات التركية، لتسجيل اسم الفيلم الجديد “وادي الذئاب: الانقلاب”، على غرار “وادي الذئاب: العراق” و”وادي الذئاب: فلسطين”، وذلك في 24 مايو/ أيار الماضي.

ومع وقوع الانقلاب، ثارت الشبهات حول طلب الشركة المنتجة، ما دفع المؤسسة التركية إلى رفض طلب الشركة، الذي كان لا يزال محل بحث، ورفعِ قضية للتحقيق ضدها.

تجدر الإشارة إلى أن قسم التحقيقات في الأعمال الإرهابية وجرائم التنظيمات يتابع قضية الفيلم.

المصدر: موقع “هافنغتون بوست” الإلكتروني