المخابرات البريطانية: تم احباط 12 مخطط إرهابي منذ 2013

أفاد أندرو باركر مدير عام المخابرات الداخلية البريطانية “أم آي 5” يوم الاثنين 31 تشرين الأول أن الأجهزة الأمنية أحبطت 12 مخططا لمهاجمة بريطانيا منذ حزيران 2013.

وقال باركر في تصريحات نشرت على موقع الوكالة الإلكتروني “اليوم الخطر الأوضح يأتي من الإرهاب، خاصة من تنظيم داعش”.

وأضاف باركر أن تلك المخططات أحبطتها المخابرات الداخلية “أم آي 5” بالتعاون مع المخابرات الخارجية “إم آي 6” ومكتب اتصالات الحكومة البريطانية (الوكالة الأمنية) والشرطة.