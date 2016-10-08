المخبر المركزي لوزارة التجارة الداخلية يستلم العينات على مدار 24 ساعة

أكد مدير الشؤون الفنية والجودة والمخابر بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سليمان عيسى، اليوم السبت، أن المخبر المركزي للوزارة سيقوم اعتبارا من اليوم باستلام العينات الغذائية وغير الغذائية من أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية على مدار الـ 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية.

وبين عيسى أن الهدف من هذا الإجراء تنشيط عمل الفعاليات الاقتصادية وتيسير الأمور المتعلقة بإجراء التحاليل بدقة وأمانة وحرصا على سلامة العينات الواردة إلى المخبر.