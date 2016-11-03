المدرب جبان: جميع اللاعبين جاهزين للمباراة الودية مع المنتخب السنغافوري

ينهي منتخب سورية الوطني لكرة القدم معسكره التدريبي المقام في دمشق غدا ليتوجه السبت إلى ماليزيا لملاقاة نظيره السنغافوري وديا الأربعاء تحضيرا لمباراة إيران في الخامس عشر من الشهر الجاري ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي قال مساعد مدرب المنتخب طارق جبان.. إن جميع اللاعبين في جهوزية تامة لأداء المباراة الودية مع المنتخب السنغافوري التي ستقام في الملعب نفسه الذي سنلعب به أمام إيران لكي يتأقلم اللاعبون مع أرضية الملعب ومع الطقس والأجواء المرافقة للمباراة.

وأضاف جبان.. إن المعسكر أدى الغرض منه وهو التحضير البدني والفني والتكتيكي فالفائدة كبيرة لكل اللاعبين من خلال الحصص التدريبية التي أقيمت بإشراف المدرب أيمن الحكيم والجهاز الفني مشيرا إلى أن الجميع متفائل ولديه العزيمة والارادة للحصول على النقاط الثلاث أمام إيران الأمر الذي يدفعنا للأمام في هذه التصفيات لانتزاع إحدى بطاقتي التأهل المباشر إلى مونديال روسيا.2

وتابع جبان.. طوينا صفحة مباراتنا مع المنتخب القطري وتفكيرنا منحصر في مواجهة إيران وهي مباراة مصيرية لأن الفوز يعيدنا لأجواء المنافسة لافتا إلى أن الجهاز الفني والتدريبي يعرف جيدا أسلوب لعب منتخب إيران ودرس مراكز القوة والضعف لديه وسيستغل كل الثغرات في اللقاء المنتظر.

ويحتل منتخب سورية المركز الرابع في المجموعة الأولى للتصفيات برصيد أربع نقاط من فوز على الصين 1-صفر وتعادل مع كوريا الجنوبية صفر- صفر مقابل تعرضه لخسارتين أمام منتخبي أوزبكستان وقطر بالنتيجة ذاتها صفر-1 بينما يتصدر المنتخب الإيراني المجموعة برصيد عشر نقاط يليه منتخب أوزبكستان بتسع نقاط ثم الكوري الجنوبي بسبع نقاط فيما يحتل منتخب قطر المركز الخامس بثلاث نقاط والصيني المركز السادس والأخير بنقطة واحدة.

وتتنافس المنتخبات بنظام الدوري من مرحلتين ذهابا وإيابا ويتأهل الأول والثاني في المجموعتين مباشرة إلى مونديال روسيا بينما يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي يعبر الفائز فيه لخوض ملحق آخر مع المتأهل إلى الملحق من الكونكاكاف لتحديد المتأهل إلى نهائيات كأس العالم.