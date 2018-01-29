المدمرة الإيرانية تتعرض لأضرار جسيمة في بحر قزوين

أعلن الجيش الإيراني أن المدمرة “دماوند” تعرضت لأضرار جسيمة بسبب الظروف المناخية والأمواج العاتية، وارتطامها بكاسرات الأمواج في بحر قزوين.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإيراني، تقي خاني، أن المدمرة “دماوند” تضررت بشدة، وتحتاج إلى إصلاح وترميم. مشيرا إلى أن المدمرة “دماوند” تضررت بشدة أثناء دخولها إلى الميناء ما دعا إلى إيفاد مختصين من أجل دراسة الأضرار، التي لحقت بها وفصل الأجزاء المتضررة ونقلها إلى المصنع لإصلاحها.

وأوضح خاني أنه بالنظر إلى العمق الضئيل لمكان وقوع الحادث فإن غرق المدمرة غير وارد وستنقل الأجزاء المتضررة إلى المصنع لإصلاحها وتركيبها مرة أخرى. منوها بأن العواصف والأمواج العاتية وارتفاع منسوب مياه البحر أعاقت فصل بعض الأجزاء منها وسيباشر العمل في النقل والصيانة بعد استقرار الوضع المناخي في سواحل بحر قزوين.

وكانت المدمرة “دماوند” قد تعرضت لحادث اصطدام بحاجز أمواج خرساني لدى دخولها ميناء في بحر قزوين شمالي البلاد في العاشر من الشهر الجاري.

وقد اجتاحت موجة من البرد والثلوج عشرات المدن الإيرانية في الأيام الأخيرة، ما أجبر السلطات على إلغاء جميع الرحلات من وإلى مطار طهران الدولي، وأغلقت الثلوج الطرقات التي بلغ سمكها حوالي متر.