المراكز الثلاثة الأولى لأطفال سورية بمسابقة المواهب ببيلاروس

حقق طلاب المعاهد الموسيقية السورية المشاركون في المرحلة الاولى من مسابقة المواهب الموسيقية في بيلاروس ضمن المخيم الشتوي للأطفال المراكز الثلاثة الاولى في مجال الغناء.

وجاء في المركز الأول عبد الرحيم الحلبي من طلاب معهد صلحي الوادي للموسيقا والمركز الثاني لمحمد جنبيد من اتحاد شبيبة الثورة وياسمين قويدر بالمركز الثالث من معهد صلحي الوادي.

والمسابقة التي تأتي على مرحلتين ويشارك بها أطفال من مؤسسات ثقافية موسيقية وفنية ورياضية في مجالات الرقص والموسيقا والغناء تختتم مرحلتها الثانية يوم غد لتعلن بعدها اسماء الفائزين فيها في جميع فروعها .

وبالإضافة للفائزين في مجال الغناء تاهل من المرحلة الاولى في مجال الموسيقا من معهد صلحي الوادي للموسيقا أربعة طلاب هم سماح أبوراس بعد حصوله على المركز الأول بعزفه على آلة الكمان وفرح سليمان بعد حصولها على المركز الثاني بعزفها على الة الفلوت ومياس العيسى بحصولها على المركز الرابع بعزفها على آلة القانون وماريا شاهين التي حلت بالمركز الرابع بالتزكية بعزفها على الة التشيللو.

كما تأهل في مجال الموسيقا في اليوم الثاني خالد سنان طالب الغيتار بمعهد أوتار للموسيقا الذي حل بالمركز الأول وفادي سكرية طالب الايقاع من اتحاد شبيبة الثورة بعد حصوله على المركز الرابع بالمسابقة.

وفي مجال الرقص تأهلت مدرسة الباليه التابعة لمعاهد الموسيقا والباليه بوزارة الثقافة بمجموعتين من طلاب المدرسة.