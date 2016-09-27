المرحلة الثانية من مشروع «الصناعي الصغير» تنطلق في حلب

أطلقت لجنة سيدات الأعمال بغرفة صناعة حلب المرحلة الثانية من مبادرة الغرفة والأمانة السورية للتنمية مشروع “الصناعي الصغير” التدريبي في دفعته الثانية بالمشاركة مع مديرية التربية لغرس مفاهيم الصناعة والإنتاج في عقول طلاب المدارس وتنمية مواهبهم وابداعاتهم.

ويتضمن المشروع في مرحلته الحالية والذي يستمر عشرة أيام تدريب العشرات من طلاب المدارس في حلب حول مهارات الابداع وزيارات لمخابر كليات العلوم والزراعة والميكانيك بجامعة حلب، للتعرف إلى طرق صناعة المواد الغذائية وتوليد الطاقة الكهربائية من خلال الطاقات البديلة.

وتم تقسيم المتدربين إلى مجموعات تحت إشراف الصناعيين المشاركين في المشروع لاقتراح مشاريع يقوم بها الطلاب وشراء مستلزمات المشروع وتنفيذه ثم عرض تلك المشاريع في اليوم الأخير، وتقييمها بإشراف لجنة تحكيم لاختيار الفريق الفائز بجائزة الصناعي الصغير.