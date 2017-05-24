المرزوق لـ”البعث ميديا”: استفزازات نظام آل خليفة لن تحرفنا عن حراكنا السلمي

لم تكد مقررات قمة الرياض الإسلامية العربية والأمريكية يجف حبرها حتى باشرت القوى المعنية المكلفة باستثارة الفتن والمشاكل، عملها وعلى جبهة قريبة من آل سعود وهي البحرين ومعارضتها، حيث قامت قوات نظام آل خليفة وفي أعقاب صدور الحكم على الشيخ عيسى قاسم، باقتحام ساحة الفداء في منطقة الدراز وتفريق آلاف البحرينيين المعتصمين في محيط منزل الشيخ عيسى قاسم واعتقاله مع خمسين من مؤيده..

حسن المرزوق الأمين العام للتجمع الوحدوي في تصريح لـ”البعث ميديا”: إن ما جرى اليوم هو ترجمة فورية لمقررات قمة الرياض الأمريكية الإسلامية وهو فصل من فصول الاستهداف الممنهج للقيادات السياسية والدينية في البحرين، ويؤكد على ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، وهو ما رأيناه وشاهدناه خلال زيارة ترامب إلى الرياض حيث أعطى الضوء الأخضر لبدء هذه المجزرة بحق الأبرياء في محيط منزل الشيخ عيسى قاسم.

وأوضح المرزوق أنه ما حاولت قوى النظام البحريني استفزاز المعتصمين فإنها لن تنجح في حرف الحراك البحريني عن بوصلته وجره إلى الكفاح المسلح لان القيادات بجميع فئاتها وانتماءاتها تؤمن بأن الخيار السلمي هو طريقنا لانتزاع حقوقنا ومطالبنا.. ومن هنا فإن إصرار السلطة على استهداف كبار علماء الدين يعمق الأزمة ويزيد من حالة الاحتقان السياسي ويؤثر بشكل كبير على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وهذا ما تسعى له السلطة في هذه الفترة.

خاتماً أننا في الحراك السلمي البحريني صامدون ومتمسكون في مطالبنا مهما زادت حالات القمع والتنكيل ومواجهتها تأتي عبر التمسك بالسلمية والاستمرار في التظاهرات السلمية والحراك الشعبي المستمر.

البعث ميديا || سنان حسن