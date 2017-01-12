المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون للحوار مع روسيا

أعلن المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أنه مستعد لدعم مخططات الرئيس المنتخب دونالد ترامب لخوض حوار مكثف مع روسيا وإيجاد لغة مشتركة معها.

ورد ماتيس في أجوبة خطية عن أسئلة مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي بالقول “تواصلنا مع روسيا حتى في أيام الحرب الباردة وأؤيد رغبة الرئيس المنتخب في التعاون مع روسيا وإيجاد لغة مشتركة معها” إلا أن ماتيس طالب في ردوده بمواجهة ما سماه تصرفات روسيا وقال “عندما نحدد مجالات أخرى لا نستطيع التعاون فيها فيجب علينا أن نواجه تصرفات روسيا وأن ندافع عن أنفسنا في حال تفضيلها العمل ضد مصالحنا”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعربت عن أملها في أن يلتزم الرئيس الأمريكي الجديد بأطر القانون الدولي لدى الدفاع عن مصالح بلاده مشيرة إلى أن موسكو تعرف جيدا أن ترامب لن يدافع عن مصالحها وتنطلق من أنه سيدافع عن مصالح بلاده بكل ما بيده من الوسائل والإمكانيات.